86-Jährigen um 16.000 Euro betrogen: Leipziger Polizei sucht nach fiesem Abzocker
Leipzig - Die Polizeidirektion Leipzig fahndet nun öffentlich nach einem Betrüger, der einem 86-Jährigen 16.000 Euro angeknöpft hat. Dabei benutzte der Unbekannte eine fiese Masche.
Im September 2024 rief der Betrüger bei dem älteren Herren an und gab sich als Polizist aus. Er erklärte ihm, dass es eine Einbruchsserie gab und er nun die Wertgegenstände von potenziellen Einbruchszielen sichern müsse.
Am 13. September 2024 erschien der unbekannte Mann dann gegen 15 Uhr vor der Haustür des 86-Jährigen im Melker Weg (Leipzig-Nordost).
Er holte das Geld ab und erbeutete so mehr als 16.000 Euro.
Seitdem ermittelt die Polizei und hat inzwischen nach einem richterlichen Beschluss ein Foto veröffentlicht, auf dem der Betrüger zu sehen ist. Das Bild könnt Ihr hier online abrufen.
Wer erkennt den unbekannten Mann?
Laut aktuellen Informationen ist der mutmaßliche Täter männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hat einen hellen, leicht ergrauten Vollbart.
Wer den Mann erkennt, weiß, wo er sich regelmäßig aufhält oder welches Auto er fährt, soll sich bei der Polizei melden. Die Beamten suchen auch noch Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.
Wer etwas weiß, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
