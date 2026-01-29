694
Einen Tag nach XXL-Razzia: Polizei schlägt erneut in Leipzig zu
Leipzig - Ordnungshüter haben am Donnerstag im Leipziger Osten erneut mehrere Objekte kontrolliert.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, begann der Einsatz am Vormittag in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt.
Zu den Hintergründen der Maßnahme wollte man sich aufgrund des noch laufenden Geschehens am Mittag nicht äußern.
Ob es einen Zusammenhang mit möglichen Erkenntnissen aus dem Großeinsatz vom Mittwoch gibt, blieb zunächst unklar.
Am Vortag hatten knapp 100 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll mehrere Objekte und Autos im Umfeld der Eisenbahnstraße durchsucht.
