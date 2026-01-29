Einen Tag nach XXL-Razzia: Polizei schlägt erneut in Leipzig zu

Leipzig - Ordnungshüter haben am Donnerstag im Leipziger Osten erneut mehrere Objekte kontrolliert.

Die Polizisten kontrollierten auch einen Späti auf der Wurzner Straße. © Leipzig FireFighter

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, begann der Einsatz am Vormittag in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt.

Zu den Hintergründen der Maßnahme wollte man sich aufgrund des noch laufenden Geschehens am Mittag nicht äußern.

Ob es einen Zusammenhang mit möglichen Erkenntnissen aus dem Großeinsatz vom Mittwoch gibt, blieb zunächst unklar.