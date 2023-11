Agentur verkauft Knebelverträge statt der großen Liebe: "Menschlich ist diese Firma nichts wert!"

Leipzig/Freiberg - Im Alter alleine zu sein und ohne Partner oder Partnerin zu Hause sitzen - diese Angst machen sich einige perfide Betrüger aus dem Raum Mitteldeutschland zunutze. Unter der Vorlage eines Knebelvertrags will die "Julie GmbH" Rentnern und Senioren auf der Suche nach der Liebe das Geld aus der Tasche ziehen - die Ermittler von "Voss & Team" sind den Schwindlern jedoch auf die Schliche gekommen!

Auch im Alter wollen die meisten Menschen einen liebevollen Partner an ihrer Seite. Das machen sich einige Betrüger zunutze. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

2022 war die Frau von Rentner Hans Joachim Schneider völlig überraschend auf dem Weg in den Urlaub gestorben. Nachdem der 66-Jährige sich aus der Trauer zurück ins Leben gekämpft hatte, wollte er gerne eine neue Partnerin an seiner Seite - und stieß auf eine Annonce in der Zeitung.

Als er sich unter der angegebenen Nummer meldete, hatte er statt einer potenziellen neuen Frau eine Agentur an der Strippe. Nach einem Vorgespräch stand nur wenig später ein Mitarbeiter des Außendiensts der Firma vor der Tür des Seniors.

"Das Gespräch war für mich aufregend und aufwühlend und ging an die Substanz. Ich war teilweise nicht zurechnungsfähig", erinnerte sich Schneider. Innerhalb kürzester Zeit wurde ihm im Laufe des Gespräches ein Vertrag aufgeschwatzt, demzufolge er für die Vermittlung von acht "Freundschaftskontakten" 3600 Euro zahlen sollte.

Ein Reporter von "Voss und Team" hat das Unternehmen mit Sitz in Freiberg in Sachsen genau unter die Lupe genommen. Da die "Julie GmbH" oder auch "Freundschaftskreis GmbH" nach neuen Vertriebsmitarbeitern suchte, nahm der Journalist "undercover" an einem Schulungsgespräch der Firma teil.

Dort wurde ihm buchstäblich beigebracht, wie er liebeshungrige Rentner komplett übers Ohr hauen könnte!