Alarm am Leipziger Flughafen: Das ist die Drohne, die den Sprengsatz beförderte

Schkeuditz - Eine mit Sprengstoff beladene Drohne sowie ein unbekanntes Flugobjekt sorgten am Mittwoch für einen Großeinsatz der Polizei am Flughafen Leipzig/Halle . Nun erhielt TAG24 Fotos der Drohne, mit der der Sprengsatz transportiert wurde.

Dieses Bild zeigt offenbar die Drohne, die am Leipziger Flughafen zum Einsatz kam. Links an der Drohne erkennbar: Das Paket, in dem sich der Sprengstoff befand. © privat

Auf den Bildern ebenfalls zu erkennen: Das Paket, das an der Drohne angebracht war und in dem sich der Sprengstoff befand.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" inzwischen berichtete, soll der Stoff bei einem Test durch Ermittler positiv auf Nitrate angeschlagen haben. Berichten von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung zufolge soll zudem PETN, auch bekannt als Pentrit, als weiterer Stoff nachgewiesen worden sein.

Nitrate seien demnach Hauptbestandteil des Sprengstoffes Semtex - einem Plastiksprengstoff, der in den 60er Jahren in der Tschechoslowakei entwickelt wurde. Von dort wurde er in den 70er Jahren exportiert, wodurch er schließlich in die Hände der IRA sowie palästinensischer Terrorgruppen gelangte. In den 1980er Jahren kam er bei mehreren Terrorakten wie dem Flugzeug-Anschlag von Lockerbie zum Einsatz. Bei der Attacke wurde eine US-amerikanische Boeing 747 mit 259 Menschen an Bord über der schottischen Kleinstadt Lockerbie zerstört. Alle Insassen des Flugzeuges sowie elf Bewohner der Stadt kamen ums Leben.

Maximal 450 Gramm Plastiksprengstoff sollen damals zur Explosion gebracht worden sein. Die Drohne am Leipziger Flughafen war laut LVZ nun mit 800 Gramm Sprengstoff präpariert.