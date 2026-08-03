Nach Angriff auf Connewitzer Polizeiposten: Staatsschutz bittet um Hilfe aus der Bevölkerung
Leipzig - In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizeiposten im Leipziger Stadtteil Connewitz mal wieder zum Ziel eines Angriffs. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters schnappten sich die unbekannten Täter kurz nach Mitternacht mehrere Absperrungen einer benachbarten Baustelle und stellten sie vor dem Eingang des Polizeipostens ab. Dann setzten sie die Sperren in Brand.
"Dadurch wurde der Eingangsbereich beschädigt, die Gebäudesubstanz blieb jedoch unversehrt", so Peters. Glücklicherweise griff ein Passant ein und konnte das Feuer sogar noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.
Neben der Brand-Aktion besprühte die Gruppe das Gebäude noch mit schwarzer Farbe und bewarf es mit Steinen.
Der entstandene Gesamtschaden wurde noch nicht abschließend beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung aufgenommen.
Polizei sucht nach Zeugen
Inzwischen haben der Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Behörden hoffen auf Zeuginnen und Zeugen, die Fotos oder Videos der Tat oder anderweitige Beobachtungen der Geschehnisse gemacht haben. Auch mögliche Vorbereitungen und Hinweise zu den unbekannten Tätern sind demnach relevant.
Darüber hinaus soll sich der mutige Zeuge melden, der die Barrikaden eigenhändig gelöscht hatte. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 034196646666 entgegen.
Erstmeldung vom 2. August, 10.26 Uhr ; Update vom 3. August, 11.46 Uhr
Titelfoto: EHL Media