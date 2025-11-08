"Ekligen Gestalten die Klinke in die Hand geben": Gruppe bekennt sich zu Brandstiftung

Leipzig - Auf dem Gelände einer Aral-Tankstelle im Stadtteil Knautkleeberg-Knauthain brannten in der Nacht zu Freitag zwei Lastwagen . Jetzt ist ein Bekennerschreiben aus der linken Szene aufgetaucht.

Kurz nach 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

"Bei unserem nächtlichen Ausflug erblickten wir 2 LKW der Firma Rothkegel. Zufällig hatten wir gerade Brandsätze im Gepäck, die wir bei den LKW abstellten", teilte am Freitag eine anonyme Person auf der Plattform Indymedia mit.

Der Angriff richtete dich demnach gegen Claus-Uwe Rothkegel. Der ehemalige Stadtrat stellte am 2. Oktober seine Lagerhalle für die "Sin City Fight Night" zur Verfügung.

"Kurz zusammengefasst, kann man sagen, dass sich bei diesem Event unter anderem organisierte Neonazis, Rocker und andere eklige Gestalten die Klinke in die Hand gaben", heißt es in dem Statement weiter.

Die Veranstaltung wurde vom "Sin City Boxgym" organisiert, das laut dem Bekennerschreiben ebenfalls in der Naziszene verankert sein soll.