Bankräuber sprengen Raiffeisen-Filiale in Colditz! Riesen-Schaden an Gebäude und Autos

Colditz - Eine heftige Explosion riss in der Nacht zu Heiligabend Anwohner der Badergasse in Colditz im Landkreis Leipzig aus dem Schlaf!

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Heiligabend in der Badergasse in Colditz, wo Unbekannte zuvor die Raiffeisen-Filiale gesprengt haben. © Medienportal Grimma

Gegen 3 Uhr hatten Unbekannte offenbar versucht, die Filiale der Raiffeisenbank in der Straße auszurauben.

Die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Colditz, Bad Lausick und Brandis eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Dort angekommen bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung.

Die Wucht der Explosion hatte Trümmer der Häuserfront bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Nicht nur die Filiale, sondern auch das Gebäude selbst sowie umstehende Autos waren schwer beschädigt worden.

Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Zwei ältere Personen, die in der Wohnung über der Filiale leben, wurden noch in der Nacht von der Feuerwehr evakuiert.

Weil unklar war, inwiefern die Statik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde, kamen sie zunächst bei Verwandten unter. Ob sie an Heiligabend in ihr Zuhause zurückkehren können, blieb zunächst offen.