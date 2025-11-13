Kriminelle schalten Solarpark am Kraftwerk Lippendorf ab

Böhlen - Kriminelle haben am Kraftwerk Lippendorf einen Solarpark des Lausitzer Energiekonzerns LEAG außer Betrieb gesetzt - und sich dabei selbst in Lebensgefahr gebracht.

Diese Tore brachen die Ganoven auf und machten sich dann über die Verkabelung der Anlage her. © Silvio Bürger

Der 2023 in Betrieb gegangene Solarpark Böhlen gehört zum GigawattFactory-Projekt der LEAG, mit dem sich der Konzern vom Kohlekraftwerk-Betreiber hin zu einem Großproduzenten "grüner Energie" wandeln will.

Mit 30.000 Modulen und einer Leistung von 17 Megawatt gehört er zwar nicht zu den ganz großen Photovoltaikanlagen, doch speist er über die Umspannstation des Lippendorfer Kraftwerks Strom für etwa 6000 Haushalte ins Netz.

Zumindest bis Dienstag war das so. Denn in der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte die Tore der Anlage auf und machten sich an deren Verkabelung zu schaffen.

Laut Polizei montierten die Ganoven mehrere Hundert Meter Kabel ab und verschwanden damit. Andere Leitungen seien nur durchtrennt worden.