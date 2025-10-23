Brände, Graffiti, eingeschlagene Scheiben: Circa 15 Randalierer ziehen nachts durch Leipzig

Leipzig - Anwohner der Könneritzstraße im Stadtteil Schleußig riefen in der Nacht zu Donnerstag die Polizei und Feuerwehr. Vermummte Personen zogen durch die Straße und randalierten.

Bei einem Haltestellenhäuschen wurden die Glasscheiben eingeschlagen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage mitteilte, gingen die ersten Anrufe von Anwohnern gegen 23.10 Uhr ein.

Eine Gruppe von circa 15 Personen zündete in der Straße Pyrotechnik, zerschlug Scheiben von Häusern und sprühte Graffiti mit politischen Inhalten, ergänzte Richter am Nachmittag.

"Anhand hinterlassener Schriftzüge sowie eines Bekennerschreibens sind die bisher unbekannten Tatverdächtigen der linksextremen Szene zuzuordnen", so der Sprecher.

Neben Mülltonnen und Baustellenabsicherungen setzte die Gruppe auch ein Elektroauto in Flammen und beschädigte es dadurch stark. Die Feuerwehr konnte die Brände unter Kontrolle bringen.

Fotos aus der Nacht zeigen, dass die Randalierer zwei Straßenbahnhäuschen an der Haltestelle "Stieglitzstraße" zerstörten. Außerdem wurden mehrere Fensterscheiben von Banken und Versicherungsbüros eingeschlagen.