Brandanschlag vor Elternhaus von AfD-Politiker: "Nazischwein"-Graffito inklusive

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag Beobachtungen kurz vor oder nach der Tatzeit gemacht haben oder auch Hinweise auf die Tat im Internet gelesen haben, sollen sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, telefonisch unter der 034196646666 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

An der Garagenwand prangte überdies in blauen Lettern: "NAZISCHWEIN - Wir kommen wieder", darunter die Ziffernfolge 161, die für die Antifa steht.

Gegen 4.25 Uhr wurde das Feuer am vor einer Garage geparkten 5er BMW bemerkt. Das Auto brannte beinahe komplett aus, es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 85.000 Euro.

Wie Marius Beyer, der nicht mehr in seinem Elternhaus wohnt, am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 vermutet, könnte die Tat mit seinen Aussagen zum Leipzig-Pass in der Ratssitzung am gestrigen Mittwoch zusammenhängen.

Der Pass für Leipzigerinnen und Leipzig mit geringem Einkommen, der unter anderem die Nutzung des Nahverkehrs und von kulturellen oder sportlichen Einrichtungen kostengünstiger ermöglicht, würde sich seiner Auffassung nach sinngemäß zunehmend zu einem Asylbewerber-Pass entwickeln. "Menschen, welche vor Krieg fliehen, sind an Schutz und Unterkunft interessiert. Das gewähren wir. Nicht mehr und nicht weniger."

Für seine Worte gab es lautstarke Reaktionen und Beschimpfungen.

Der Anschlag war übrigens nicht der erste dieser Art an seinem Elternhaus. Im Mai 2023 wurde an eine Hauswand "Beyer, Nazischwein. Raus aus Stötteritz! Refugees Welcome! 161", geschmiert. Auch Reifen zweier Autos sollen damals zerstochen worden sein.

"Vielleicht soll ich so über meine Eltern eingeschüchtert werden", so der 24-Jährige am Donnerstagmorgen.

Anm. d. Red. : Als eine Journalistin vor Ort Aufnahmen des Vorfalls machen wollte, wurde sie von einem Nachbarn angegriffen. "Die Polizei hat den Fall aufgenommen", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24. Wir verurteilen den Vorfall aufs Schärfste und wünschen der Journalistin gute Besserung.

Originaltext vom 29. Februar, 11.37 Uhr

Aktualisiert zuletzt am 29, Februar, 18.30 Uhr