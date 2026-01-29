Rentner um 16.000 Euro betrogen: Leipziger Polizei sucht nach fiesem Abzocker

Leipzig - Die Polizeidirektion Leipzig fahndet nun öffentlich nach einem Betrüger, der einem Rentner 16.000 Euro abgeknöpft hat. Dabei benutzte der Unbekannte eine fiese Masche.

Der Betrüger erzählte dem älteren Mann, dass es in der letzten Zeit in seiner Gegend vermehrt Einbrüche gab. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Im September 2024 rief der Betrüger bei dem älteren Herren an und gab sich als Polizist aus. Er erklärte ihm, dass es eine Einbruchsserie gab und er nun die Wertgegenstände von potenziellen Einbruchszielen sichern müsse.

Am 13. September 2024 erschien der unbekannte Mann dann gegen 15 Uhr vor der Haustür eines älteren Mannes im Melker Weg (Leipzig-Nordost).

Er holte das Geld ab und erbeutete so mehr als 16.000 Euro.

Seitdem ermittelt die Polizei und hat inzwischen nach einem richterlichen Beschluss ein Foto veröffentlicht, auf dem der Betrüger zu sehen ist. Das Bild könnt Ihr hier online abrufen.