Lastwagen brennen lichterloh direkt neben Leipziger Tankstelle

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Südwesten: An einer Tankstelle sind am frühen Freitagmorgen zwei Lastwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Zahlreiche Feuerwehrleute kamen in der Nacht auf Freitag zum Einsatz. © 7aktuell.de | EFLE

Tatort: das Gelände einer Aral-Tankstelle in der Dieskaustraße im Stadtteil Knautkleeberg-Knauthain. Dorthin wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr kurz nach 3 Uhr alarmiert.

Bei dem geparkten Mercedes handelte es sich demnach um einen Baustoff-Lkw samt Absetzkran, bei dem anderen Fahrzeug um einen Sattelzug. Beide standen lichterloh in Flammen.

"Feuerwehren mehrerer Wachen sowie die Freiwilligen Wehren Südwest und Rehbach schickten zahlreiche Kräfte und löschten die in Vollbrand stehenden Mercedes Actros und MAN", so Polizeisprecher Chris Graupner am Vormittag.

Die Behörde geht aktuell davon aus, dass bei dem Feuer mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden sind.