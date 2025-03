Er war 130 km/h zu schnell! Audi-Raser kassiert fettes Bußgeld bei Kontrolle

Leipzigs Verkehrspolizei hat am Donnerstag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der A9 durchgeführt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Gegen 9.30 Uhr erfasste die Laser-Messanlage den Raser, als dieser mit 214 Kilometern pro Stunde über die Autobahn jagte. Wohlgemerkt: in einem Bereich, in dem gerade einmal Tempo 80 erlaubt sind.

Leipzigs Verkehrspolizei hatte am Donnerstag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der A9 durchgeführt. Ihr Lager hatte sie dazu zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Ausfahrt Großkugel in Fahrtrichtung München aufgeschlagen, wie Polizeisprecher Chris Graupner am Freitag mitteilte. "Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in diesem Bereich aufgrund von Straßenschäden auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt", so der Sprecher.

Zwischen 7.10 Uhr und 12.15 Uhr kontrollierten die Beamten, was das Zeug hielt. 7507 Fahrzeuge erfasste die Messanlage. Immerhin: bei gerade einmal 695 von ihnen, nicht einmal zehn Prozent, wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt.

"311 davon lagen im Bereich eines Verwarngeldes und 384 im Bußgeldbereich", so Graupner weiter.