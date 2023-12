Extremismus-Zentrum ermittelt! Anschlag auf Parkhaus - zehn Autos abgefackelt

In Mockau haben Unbekannte ein Parkdeck in Brand gesetzt. Zehn Autos von Anwohnern der benachbarten Hochhäuser brannten ab, etliche wurden beschädigt.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Schlimme Bescherung kurz vor Weihnachten: In Leipzig-Mockau haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch ein Parkdeck in Brand gesetzt. Zehn Autos von Anwohnern der benachbarten Hochhäuser brannten ab, etliche wurden beschädigt. Die Behörden vermuten einen politischen Hintergrund - das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) ermittelt.

Feuerwehrleute erstickten die Flammen mit Löschschaum. Das Parkdeck ist nach dem Brand einsturzgefährdet. © xcitepress Mehrere Explosionen rissen die Bewohner der Hochhäuser in Mockau eine Stunde nach Mitternacht aus dem Schlaf. Es waren die Tanks von Autos, die im Untergeschoss des Parkdecks am Mockau-Center in Flammen standen. "Im Zwei-Minuten-Takt wummerte es - ich habe mir einen Feuerlöscher geschnappt und versucht, Autos zu löschen", berichtete ein Anwohner.

Doch gegen die Feuerwand hatte er keine Chance, immer mehr Autos wurden erfasst. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen mit Schaum ersticken. Die schlimme Bilanz: Zehn Autos erlitten Totalschaden, etliche wurden durch die Hitze beschädigt und das Parkdeck ist seither einsturzgefährdet. Einsatzkräfte des THW mussten die obere Ebene von unten abstützen. Leipzig Crime 38-Jähriger in Grünau schwer verletzt: Polizei schnappt Messer-Mann Was den Ermittlern sofort auffiel: ein frisches Wand-Graffito - "Hura, Hura Ein Auto Brennt" (Original-Orthografie) - verriet unmissverständlich, dass es ein Anschlag war. Eines der attackierten Fahrzeuge war zudem mit einer linksextremen Parole beschmiert, die Bezug zu zwei in Baden-Württemberg inhaftierten Gewalttätern hatte.

Brandermittler betrachten die abgefackelten Autos. Die Parkhaus-Decke wurde bereits vom THW abgestützt. © Alexander Bischoff