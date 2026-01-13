Geräte-Ortung führt direkt zum Versteck: Polizei schnappt Autoknacker-Duo in Leipzig

Der Einbruch in die beiden Autos gelang den Tätern zwar. Weit kamen sie mit ihrer Beute jedoch nicht. (Symbolfoto) © ipheung/123RF

Zeugen hatten gegen 12 Uhr Einbrüche in einen VW sowie einen Transporter gemeldet, die auf der Straße des 18. Oktobers in Probstheida abgestellt waren, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Die Täter entwendeten verschiedene Wertsachen. Was sie dabei offensichtlich nicht wussten: Unter den Gegenständen befand sich auch ein technisches Gerät, das geortet werden konnte.

Nachdem die Besitzerin die Ortung in der Dimpfelstraße aufgenommen hatte, machten sich Beamte umgehend auf den Weg, dieser zu folgen. Dort angekommen konnten sie einen 46-Jährigen sowie eine 48-Jährige in einem Auto ausfindig machen. Mit ihnen in dem Wagen: die gestohlenen Gegenstände.

Neben dem Diebesgut stellten die Polizisten bei der Durchsuchung des Wagens außerdem noch Betäubungsmittel sicher.