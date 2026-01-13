Geräte-Ortung führt direkt zum Versteck: Polizei schnappt Autoknacker-Duo in Leipzig

Polizisten in Leipzig konnten am Montag zwei Autoknacker festnehmen, nachdem die Ortung eines Gerätes sie auf die Spur gebracht hatte.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Technik, die begeistert, half am Montag Leipzigs Polizeibeamten, ein mutmaßliches Autoknacker-Duo festzunehmen.

Der Einbruch in die beiden Autos gelang den Tätern zwar. Weit kamen sie mit ihrer Beute jedoch nicht. (Symbolfoto)
Der Einbruch in die beiden Autos gelang den Tätern zwar. Weit kamen sie mit ihrer Beute jedoch nicht. (Symbolfoto)  © ipheung/123RF

Zeugen hatten gegen 12 Uhr Einbrüche in einen VW sowie einen Transporter gemeldet, die auf der Straße des 18. Oktobers in Probstheida abgestellt waren, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Die Täter entwendeten verschiedene Wertsachen. Was sie dabei offensichtlich nicht wussten: Unter den Gegenständen befand sich auch ein technisches Gerät, das geortet werden konnte.

Nachdem die Besitzerin die Ortung in der Dimpfelstraße aufgenommen hatte, machten sich Beamte umgehend auf den Weg, dieser zu folgen. Dort angekommen konnten sie einen 46-Jährigen sowie eine 48-Jährige in einem Auto ausfindig machen. Mit ihnen in dem Wagen: die gestohlenen Gegenstände.

Neben dem Diebesgut stellten die Polizisten bei der Durchsuchung des Wagens außerdem noch Betäubungsmittel sicher.

Gegen die beiden Deutschen wurden daraufhin Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

