Feuer-Terror in Leipzigs "Langer Lene" vor Aufklärung: Dresdner Pyromane Heino E. verhaftet

Leipzig/Dresden - Sie haben ihn! Nach monatelangem Feuer-Terror gegen die Bewohner von Leipzigs längstem Wohnhaus, der Langen Lene , ist am Sonntag ein Verdächtiger festgenommen worden. Für die Polizei ein alter Bekannter: Denn der Dresdner Heino E. (40) sorgte vor acht Jahren schon einmal als Feuerteufel von Prohlis für Angst und Schrecken.

Der mutmaßliche Feuerteufel Heino E. (40), der hier auf dem Weg zur Haftrichter-Vorführung ist, lebte in der XXL-Platte. Seit Sonntag sitzt er hinter Gitter. © Thomas Türpe

Nach Aktenlage ist Heino E. ein notorischer Pyromane. Im Jahr 2005 fiel er in Dresden erstmals als Brandstifter auf. In den Jahren 2016 und 2017 kam es dann in Prohlis zu einer Serie von insgesamt zehn Wohnhaus-Bränden.

Immer wieder war in Hausfluren zweier Mietshäuser an der Finsterwalder Straße Unrat und zuletzt ein Kinderwagen entzündet worden. Die so entstandenen giftigen Rauchgase gefährdeten Dutzende Mieter.

Im Oktober 2017 ging der Feuerteufel schließlich in eine Videofalle der Polizei - es war Heino E. Er wohnte selbst in einem der Häuser, im anderen seine Mutter. Aufgefallen war er bereits, weil er bei den Löscharbeiten stark erregt randaliert hatte und deshalb einmal sogar von der Polizei an einem Verkehrsschild festgebunden werden musste.

Ein Jahr später wurde der Serienbrandstifter vom Dresdner Landgericht zu sieben Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Leider verzichtete das Gericht damals auf eine psychiatrische Begutachtung des Gärtners nebst Gefahrenprognose.