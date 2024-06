Leipziger Mercedes-Brandstifter schon wieder auf freiem Fuß - trotz Fluchtgefahr!

Mehrere Fahrzeuge wurden vorsätzlich angezündet. Schaden: 450.000 Euro. © Alexander Bischoff

Zunächst verkündete das Landeskriminalamt in einer Meldung vom Samstagvormittag endlich auch die Alters- und Geschlechtsangaben der drei Tatverdächtigen, die quasi in flagranti erwischt wurden: zwei Männer (20, 21) und eine 20-jährige Frau. Zuvor wollte das LKA - wahrscheinlich wegen des Selbstbestimmungsgesetzes - keine Angaben zu den Geschlechtern der in Leipzig Wohnhaften machen.

Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Freitag in einem Mercedes-Autohaus in der Neulindenauer Schomburgkstraße sechs Autos und zwei Kleinbusse angezündet und dadurch einen Schaden von 450.000 Euro verursacht zu haben.

Am gestrigen Freitagabend wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Leipzig Haftbefehl gegen das Trio wegen gemeinschaftlichen Brandstiftung und Fluchtgefahr erlassen. Kurze Zeit später setzte der Ermittlungsrichter die Haftbefehle aber wegen Unverhältnismäßigkeit wieder außer Vollzug, die mutmaßlichen Brandstifter somit auf freien Fuß.

Begründung: "Der verfahrenssichernde Zweck der Untersuchungshaft bei einer angenommenen Fluchtgefahr" könne auch bei "weniger einschneidenden Maßnahmen" erreicht werden.