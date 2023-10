Leipziger Stückelmörder: Geständnis zu weiterer Tat "sprudelte" aus ihm heraus

Leipzig - Mehr als sechs Jahre ist es her, dass die " Leipziger Stückelmorde " ganz Deutschland in Atem hielten. In der neuen Folge ihres "Podimo"-Podcasts " Entlarvende Spuren " sprechen Journalistin Nina Himmer (37) und der Leipziger Forensiker Marcus Schwarz (36) über das grausame Verbrechen.

Nur wenige Tage nach der Entdeckung des Spaziergängers fanden die Einsatzkräfte weitere Teile der Leiche im Elsterflutbecken. © Sebastian Willnow/dpa

"Ich habe vermutlich mit der größten Anzahl an Stückel-Morden zu tun gehabt, die man sich in einem Arbeitsleben, das so kurz ist wie meins bisher, vorstellen kann", erzählt Marcus Schwarz, Leipziger Forensiker und Entomologe (Insektenforscher).

Im Laufe seiner Karriere habe er mittlerweile schon mit sechs zerstückelten Leichen zu tun gehabt. Vier davon seien Teil der "Leipziger Stückelmorde" gewesen.

Die erste Leiche dieser Mord-Reihe fand man im April 2016, als ein Spaziergänger auf der Landauer Brücke im Elsterflutbecken einen weiblichen Torso treiben sah.

Ihr Mörder Dovchin D. (44) habe Teile der Leiche von Maria D. (†43) mit verschiedenen Metall-Gegenständen, unter anderem einem Fahrradständer, beschwert, um diese im Fluss zu versenken. Wegen der Gase, die bei der bakteriellen Zersetzung eines Leichnams entstehen, sei der Torso dennoch aufgetrieben, wie Schwarz erklärt. In den Tagen darauf fand die Polizei die restlichen Teile der Frau.

Da im August desselben Jahres noch eine weitere Leiche in einem Baggersee in Thekla gefunden wurde, habe die Polizei einen Serientäter vermutet. Doch die Morde standen in keinem Zusammenhang.

Stattdessen sollten sie noch eine ganz andere Entdeckung machen.