Mitten am Tag: Teenager an Leipziger Bushaltestelle überfallen und geschlagen

Leipzig - Ein Teenager (13) ist am Donnerstagnachmittag im Leipziger Stadtteil Möckern Opfer eines Überfalls geworden. In dem Fall werden Zeugen gesucht - und weitere Betroffene.

Im Bereich der Bushaltestelle Slevogtstraße in der Yorckstraße wurde am Donnerstag ein 13-Jähriger überfallen. © Silvio Bürger

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zwischen 14.30 und 14.45 Uhr an der Bushaltestelle Slevogtstraße in der Yorckstraße zu der Tat.

Demnach umzingelten vier unbekannte Jugendliche den dort wartenden 13-Jährigen, durchsuchten ihn, nahmen ihm einen kleinen Betrag Münzgeld und sein Handy weg. "Als sich der Junge weigerte, seine PIN zu verraten, wurde er von einem der Tatverdächtigen geschlagen", hieß es.

Als das Quartett schließlich weggelaufen sei, habe der Teenager mit seiner Freundin (15) die Verfolgung aufgenommen und die Polizei alarmiert, die Jugendlichen dann allerdings aus den Augen verloren.

Bei der Verfolgung sei das Duo jedoch zwei weiteren etwa 15 bis 17 Jahre alten Jungs begegnet, die erzählten, auch ausgeraubt worden zu sein.

"Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Leipzig-Nord konnten zwei der vier Tatverdächtigen (15, 18, beide syrisch) im Bereich Georg-Schuhmann-Straße/Am Viadukt stellen", hieß es weiter.