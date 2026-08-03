Irre Jagd nach gestohlenem Opel in Sachsen: Biker misshandeln Dieb

Leipzig - Das hätte er sich besser überlegen sollen: In Leipzig ist ein mutmaßlicher Autodieb von Freunden des Besitzers aufgespürt worden. Die Verfolgungsjagd mit Motorrädern endete in einem Unfall. Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen - allerdings nicht durch den Crash.

Der mutmaßliche Autodieb liegt verletzt neben dem geklauten Opel. Er soll nach dem Crash von seinen Verfolgern angegriffen und schwer verletzt worden sein. © privat

Der auffällig getunte Opel Calibra war Donnerstagmittag in Leipzig-Grünau gestohlen worden. Sofort startete der Besitzer über soziale Netzwerke einen Fahndungsaufruf. "...bitte um Mithilfe entweder sofort stellen den Täter oder Polizei rufen und hinterherfahren...." (Originalschreibweise), hieß es darin.

Offenbar haben das viele Bekannte und Facebook-Kontakte des Mannes wörtlich genommen. Mit Autos und Motorrädern fuhren sie durch Leipzig und suchten nach dem Opel. Gegen 18 Uhr entdeckten involvierte Biker den Wagen im Leipziger Nordosten. Es begann eine wilde Verfolgungsjagd.

Im Stadtteil Portitz stellte sich einer der Motorradfahrer mit seiner Kawasaki vor den Calibra. Der 27-Jährige am Steuer rammte den Biker (42) um - landete dann aber selbst im Straßengraben.

Dort zogen ihn die Verfolger aus dem Wagen - und machten offenbar "kurzen Prozess".