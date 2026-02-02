Fahndung nach mutmaßlichem Brandstifter: Wer kennt diesen Mann?

Dessau-Roßlau - Nach einer Brandserie im Dessau-Roßlauer Ortsteil Waldersee im November letzten Jahres fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, in einer Nacht mehrere Feuer in Waldersee gelegt zu haben. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Feuer in der Nacht auf den 8. November 2025 durch dieselbe Person gelegt worden sind, teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Montag mit.

Der erste Brand ereignete sich gegen 0.50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Jonitzer Straße. Hier entzündete der unbekannte Täter eine Mülltonne.

Kurze Zeit später legte er in der Coswiger Straße ebenfalls ein Feuer in einer Mülltonne, welche dadurch vollständig zerstört wurde.

Gegen 1.15 Uhr versuchte der Unbekannte dann, ein Auto in der Coswiger Straße zu entzünden. Dafür legte er Feuer auf einem der Reifen. Dieser wurde zwar beschädigt, die Flammen griffen jedoch glücklicherweise nicht auf das Fahrzeug über.