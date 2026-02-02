Fahndung nach mutmaßlichem Brandstifter: Wer kennt diesen Mann?
Dessau-Roßlau - Nach einer Brandserie im Dessau-Roßlauer Ortsteil Waldersee im November letzten Jahres fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Feuer in der Nacht auf den 8. November 2025 durch dieselbe Person gelegt worden sind, teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Montag mit.
Der erste Brand ereignete sich gegen 0.50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Jonitzer Straße. Hier entzündete der unbekannte Täter eine Mülltonne.
Kurze Zeit später legte er in der Coswiger Straße ebenfalls ein Feuer in einer Mülltonne, welche dadurch vollständig zerstört wurde.
Gegen 1.15 Uhr versuchte der Unbekannte dann, ein Auto in der Coswiger Straße zu entzünden. Dafür legte er Feuer auf einem der Reifen. Dieser wurde zwar beschädigt, die Flammen griffen jedoch glücklicherweise nicht auf das Fahrzeug über.
Wer kennt diesen Mann?
Genug hatte der Pyromane danach jedoch keineswegs! Im Anschluss zog er weiter zu einem Wohnhaus in der Coswiger Straße und legte dort ebenfalls Feuer an einem Auto. Dieses Mal brannte der Wagen vollständig aus.
Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- schlanke Figur
- Körpergröße zwischen 1,70 und 1,80 Meter
- Alter zwischen 20 und 30 Jahren
- helle Kapuzenjacke mit einem dunklen Rand an den Ärmelenden und dem Schoßteil
- dunkle Hose
- dunkles Basecap
Bei Hinweisen wendet Euch bitte an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340-6000-291. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.
Titelfoto: PR/PI Dessau-Roßlau