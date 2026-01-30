 537

Zoll-Bilanz nach XXL-Einsatz: Das fanden die Beamten

Nach dem Großeinsatz am Mittwoch im Leipziger Osten zog das Zollfahndungsamt Dresden nun Bilanz.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Nach dem Großeinsatz am Mittwoch im Leipziger Osten zog das Zollfahndungsamt Dresden nun Bilanz.

Insgesamt über 100 Beamte waren zugleich im Einsatz. (Archiv)
Insgesamt über 100 Beamte waren zugleich im Einsatz.

Aufgrund des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei hatte der Zoll mit Unterstützung der Leipziger Bereitschaftspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft insgesamt sieben Objekte und mehrere Fahrzeuge durchsucht.

Schwerpunkt war dabei die Eisenbahnstraße.

Im Zuge der Maßnahme, bei der über 100 Beamte gleichzeitig im Einsatz waren, wurden insgesamt mindestens 400 Kilogramm unversteuerter Shisha-Tabak, knapp 63.000 unversteuerte Zigaretten, 66 Liter niktoinhaltige Liquids und 45.000 Euro in bar beschlagnahmt. Hinzu kommen Smartphones und Laptops sowie ein sichergestellter Mercedes.

Die sechs syrischen Beschuldigten stehen im Verdacht, unversteuerten Wasserpfeifentabak, unversteuerte Zigaretten und unversteuerte E-Zigaretten in ihren Geschäften verkauft zu haben.

Knapp 63.000 unversteuerte Zigaretten konnten die Einsatzkräfte sicherstellen. (Archiv)
Knapp 63.000 unversteuerte Zigaretten konnten die Einsatzkräfte sicherstellen.
Auch dieser Kleinwagen geriet in den Fokus der Ermittler. (Archiv)
Auch dieser Kleinwagen geriet in den Fokus der Ermittler.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beläuft sich der Steuerschaden auf mindestens 53.000 Euro. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig sowie des Zollfahndungsamtes Dresden dauern an.

