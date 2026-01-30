Razzia in Leipziger Lokal: Haftbefehl gegen 45-Jährigen, doch der kommt trotzdem davon

Leipzig - Die Polizei hat am Donnerstag im Leipziger Osten erneut mehrere Objekte kontrolliert. Zwei Haftbefehle konnten zwar realisiert werden, deren Durchsetzung vom Verdächtigen aber abgewendet werden.

Die Polizisten kontrollierten auch einen Späti auf der Wurzner Straße. © Leipzig FireFighter

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, begann der Einsatz am Vormittag gegen 10 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. Es wurden ein Lokal in der Wurzner Straße sowie eine Wohnung in Eilenburg durchsucht.

"Vorangegangen waren zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse", so Sprecher Paul Engelmann am Freitag ergänzend.

Seinen Angaben zufolge, konnte in Eilenburg nichts gefunden werden. Erfolgreicher waren die Beamten in Leipzig: Sie konnten 47 Gramm Heroin und eine große Stichwaffe sicherstellen.

"Ebenso konnten zwei Vollstreckungshaftbefehle realisiert werden", so Engelmann. Deren Vollzug konnte ein 45 Jahre alter Bosnier, gegen den diese vorlagen und der sich im Lokal aufhielt, durch Zahlung der geforderten Strafe abwenden.

Das Lokal wurde vom Gewerbeamt versiegelt, die Maßnahmen dauerten bis etwa 15.50 Uhr. Die Kripo ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen zwei 30 und 23 Jahre alte Syrer.