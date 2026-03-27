Nun fehlen ihr Füße UND Kopf: Bronzestatur zumindest teilweise wieder da

Leipzig - Rund drei Wochen, nachdem aus dem Markkleeberger Agra-Park eine Bronzestatur geklaut worden ist, kann die Leipziger Polizei einen (Teil-)Erfolg verbuchen: Immerhin wurde der Torso der DDR-Plastik gefunden - und auch der mutmaßliche Dieb.

Offenbar wurde die Statur ohne Kopf gefunden. © Polizeidirektion Leipzig

Mehr als vier Kilometer von ihrem eigentlichen Standort entfernt, wurden die Teile der Statur am Donnerstagmorgen gegen 9.25 Uhr entdeckt, wie Polizeisprecherin Melanie Roeber berichtete.

Der Fundort: ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Bernhard-Kellermann-Straße in Lößnig.

"Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger (46, deutsch) bekannt gemacht und ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt", so Roeber.

Und auch dort wurden die Beamten fündig: Neben Schlüsselbunden und Personalausweisen entdeckten die Beamten Handys und Festplatten.

Ein Teil der Gegenstände habe bereits anderen Straftaten zugeordnet werden können.