Nun fehlen ihr Füße UND Kopf: Bronzestatur zumindest teilweise wieder da
Leipzig - Rund drei Wochen, nachdem aus dem Markkleeberger Agra-Park eine Bronzestatur geklaut worden ist, kann die Leipziger Polizei einen (Teil-)Erfolg verbuchen: Immerhin wurde der Torso der DDR-Plastik gefunden - und auch der mutmaßliche Dieb.
Mehr als vier Kilometer von ihrem eigentlichen Standort entfernt, wurden die Teile der Statur am Donnerstagmorgen gegen 9.25 Uhr entdeckt, wie Polizeisprecherin Melanie Roeber berichtete.
Der Fundort: ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Bernhard-Kellermann-Straße in Lößnig.
"Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger (46, deutsch) bekannt gemacht und ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt", so Roeber.
Und auch dort wurden die Beamten fündig: Neben Schlüsselbunden und Personalausweisen entdeckten die Beamten Handys und Festplatten.
Ein Teil der Gegenstände habe bereits anderen Straftaten zugeordnet werden können.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Die Plastik "Klasse der Genossenschaftsbauern" im Messepark besteht eigentlich aus vier Personen, von denen eine Anfang März plötzlich verschwunden war. Die Polizei ermittelt weiter wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube, Polizeidirektion Leipzig