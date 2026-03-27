Nun fehlen ihr Füße UND Kopf: Bronzestatur zumindest teilweise wieder da

Rund drei Wochen, nachdem aus dem Markkleeberger Agra-Park eine Bronzestatur geklaut worden ist, kann die Leipziger Polizei einen (Teil-)Erfolg versuchen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Rund drei Wochen, nachdem aus dem Markkleeberger Agra-Park eine Bronzestatur geklaut worden ist, kann die Leipziger Polizei einen (Teil-)Erfolg verbuchen: Immerhin wurde der Torso der DDR-Plastik gefunden - und auch der mutmaßliche Dieb.

Offenbar wurde die Statur ohne Kopf gefunden.
Offenbar wurde die Statur ohne Kopf gefunden.  © Polizeidirektion Leipzig

Mehr als vier Kilometer von ihrem eigentlichen Standort entfernt, wurden die Teile der Statur am Donnerstagmorgen gegen 9.25 Uhr entdeckt, wie Polizeisprecherin Melanie Roeber berichtete.

Der Fundort: ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Bernhard-Kellermann-Straße in Lößnig.

"Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger (46, deutsch) bekannt gemacht und ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt", so Roeber.

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Und auch dort wurden die Beamten fündig: Neben Schlüsselbunden und Personalausweisen entdeckten die Beamten Handys und Festplatten.

Ein Teil der Gegenstände habe bereits anderen Straftaten zugeordnet werden können.

Im Agra-Messepark sind nach dem Diebstahl nur noch die Füße zu sehen.
Im Agra-Messepark sind nach dem Diebstahl nur noch die Füße zu sehen.  © Christian Grube
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Die Plastik "Klasse der Genossenschaftsbauern" im Messepark besteht eigentlich aus vier Personen, von denen eine Anfang März plötzlich verschwunden war. Die Polizei ermittelt weiter wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube, Polizeidirektion Leipzig

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