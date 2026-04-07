Polizei sucht Täter: Teenie in Leipzig wird erst sein Handy, dann sein Bargeld geklaut

Leipzig - Ein 14-Jähriger wurde am Gründonnerstag im Leipziger Osten Opfer eines Raubes. Die Polizei ermittelt und bittet dabei um Hinweise zu dem Täter sowie seinem Begleiter.

Der Teenager (14) wurde am vergangenen Donnerstag auf der Köhlerstraße im Leipziger Osten ausgeraubt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Tat ereignete sich am vergangenen Donnerstag im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Der Jugendliche war vom Köhlerpark in Richtung Rabet unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr auf der Köhlerstraße von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Unter Anwendung von körperlicher Gewalt forderte der Täter den 14-Jährigen auf, sein Handy herauszugeben. Damit jedoch nicht genug! Denn nachdem er dieses erhalten hatte, erpresste er ihn auch noch: So sollte sein Opfer auch noch sein Geld rausrücken, wenn es sein Telefon wiederhaben wolle.

Der Teenager kam auch dieser Forderung nach und übergab einen niedrigen dreistelligen Bargeld-Betrag.

Der Täter gab das Handy daraufhin zurück und flüchtete anschließend mit einem Begleiter in unbekannte Richtung.