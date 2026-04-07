Polizei sucht Täter: Teenie in Leipzig wird erst sein Handy, dann sein Bargeld geklaut
Leipzig - Ein 14-Jähriger wurde am Gründonnerstag im Leipziger Osten Opfer eines Raubes. Die Polizei ermittelt und bittet dabei um Hinweise zu dem Täter sowie seinem Begleiter.
Die Tat ereignete sich am vergangenen Donnerstag im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Der Jugendliche war vom Köhlerpark in Richtung Rabet unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr auf der Köhlerstraße von einem Unbekannten angesprochen wurde.
Unter Anwendung von körperlicher Gewalt forderte der Täter den 14-Jährigen auf, sein Handy herauszugeben. Damit jedoch nicht genug! Denn nachdem er dieses erhalten hatte, erpresste er ihn auch noch: So sollte sein Opfer auch noch sein Geld rausrücken, wenn es sein Telefon wiederhaben wolle.
Der Teenager kam auch dieser Forderung nach und übergab einen niedrigen dreistelligen Bargeld-Betrag.
Der Täter gab das Handy daraufhin zurück und flüchtete anschließend mit einem Begleiter in unbekannte Richtung.
So beschrieb der Teenager den Täter und seinen Begleiter
Die Leipziger Kripo ermittelt nun wegen Raubes und hat dazu auch eine Beschreibung des Duos herausgegeben.
Täter:
Circa 19 Jahre alt
Etwa 1,90 Meter groß
Kräftige Gestalt
Drei-Tage-Bart
Dunkelbraunes, krauses Haar; Igelschnitt
Boxernase
Trug eine schwarze Weste bedruckt mit weißen Buchstaben, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe, eine kleine schwarze Herrenhandtasche
Hatte eine weiß bedruckte, pinke, viereckige Vape/E-Zigarette bei sich
Begleiter:
Circa 16 Jahre alt
Etwa 1,70 Meter groß
Schlanke Gestalt
Blondes, glattes, mittellanges Haar
Trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und Kapuze über dem Kopf
Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0341/96646666 entgegen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier