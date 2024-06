Polizei will Dieb in Leipzig stellen - doch bringt dann seinen Begleiter ins Gefängnis

Leipzig - Bei der Kontrolle eines mutmaßlichen Ladendiebs am Hauptbahnhof Leipzig hat die Polizei einen 50 Jahre alten Mann gefunden, der wegen versuchten Mordes gesucht worden ist.

Die Polizei wollte am Leipziger Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Dieb stellen - und brachte dann seinen Begleiter ins Gefängnis. (Archivbild) © Peter Endig/dpa

Am Sonntag beobachteten Zivilkräfte der Bundespolizei einen Ladendiebstahl am Hauptbahnhof Leipzig, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Daraufhin kontrollierten sie den Tatverdächtigen (39) sowie seinen 50 Jahre alten Begleiter.



Dabei kam den Angaben zufolge heraus, dass gegen den 50 -Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls und ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes vorlag.

Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.