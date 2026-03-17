Raub in Leipziger 24/7-Späti: Automaten-König "war nach eineinhalb Minuten da!"

Leipzig - Zwei Jahre betreibt Bernd Klug (57) einen Automaten-Kiosk im Leipziger Zentrum und plant die Eröffnung weiterer Shops. Nun aber hat er einen Räuber auf frischer Tat ertappt und hofft, dass er identifiziert werden kann.

Bernd Klug hat einen Räuber aus seinem Laden vertrieben. © TAG24

"Der kam rein, hat es an mehreren Automaten versucht und einen aufgeknackt", berichtet "Ellis 24/7"-Inhaber Bernd Klug im Gespräch mit TAG24. "Da ist die Alarmanlage bei mir losgegangen und ich war nach eineinhalb Minuten da."

Der von der schnellen Reaktion überrumpelte Räuber, der unmaskiert und mit über den Kopf gezogener Kapuzenjacke bekleidet war, wird am frühen Samstagmorgen gegen 6.25 Uhr von Klug weggestoßen. Als es zur Rangelei kommt, hat der Räuber seine nur rund 120 Euro hohe Beute schon eingesteckt.

Weil der auf 50 bis 55 Jahre alt geschätzte Mann plötzlich einen nicht definierbaren Gegenstand aus der Tasche zieht, lässt der Betreiber von ihm ab. "Ich wusste nicht, ob es ein Messer ist. Mir war es nicht wert, wegen ein paar Euro eventuell einen Messerstich abzukriegen."

Der Täter rennt aus dem an der Haltestelle Gottschedstraße gelegenen Laden in Richtung Innenstadt/Goerdelerring davon. Bernd Klug bleibt unverletzt und ist froh, dass der Schaden nicht größer ist, weil die Kassen täglich geleert werden.

Das ramponierte Schloss hat er mittlerweile ausgetauscht und weitere Vorkehrungen in dem alarmgesicherten und mit rund 20 Kameras ausgestattetem Laden getroffen.