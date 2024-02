Rentner erlebt Entführung hautnah mit: "Die haben den die Treppe runter geschleift!"

Nach der Entführung suchen Polizisten das Areal vor dem Leipziger Plattenbau nach Patronenhülsen und anderen Spuren ab. © Silvio Bürger

Es war schon nach 21 Uhr an jenem Mittwochabend Anfang Januar 2023, als Gerhard S. (77) Gepäck in sein vor dem Wohnblock Lene-Voigt-Straße 4 parkendes Auto verlud. Dem in der Nähe stehenden silbergrauen Audi Q7 mit Magdeburger Kennzeichen maß er anfangs keine Bedeutung bei.

"Plötzlich hörte ich aus dem Haus Schreie, jemand rief 'Polizei, Polizei‘", erzählte der Rentner im Zeugenstand. Kurz darauf sei die Fahrstuhltür aufgegangen und mehrere Männer hätten eine Person herausgezogen, die nach der Polizei schrie.

"Die haben den dann die Treppe runtergeschleift und zu diesem Q7 gezerrt", erinnerte sich Gerhard S. Ein Mann habe etwas abseits gestanden und die Sache wohl "überwacht".

"Den habe ich dann gefragt, was hier los ist", so Anwohner S. Die Reaktion des Unbekannten schockiert den Rentner bis heute. "Der hat aus seiner Tasche eine Pistole rausgeholt, damit in die Luft geschossen und 'Verzieh dich' zu mir gerufen."

Anschließend hätten die anderen die Geisel in den Audi verfrachtet und seien ohne Licht davongerast.