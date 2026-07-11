Schon wieder E-Autos in Flammen: Kriminaltechnik klärt Umstände

Leipzig - Zwei Elektroautos standen in der Nacht zu Samstag lichterloh in Flammen. Die Polizei ermittelt in der Leipziger Südvorstadt erneut wegen Brandstiftung.

In der Leipziger Südvorstadt hat es in der Nacht zum Samstag erneut gebrannt. Wieder waren E-Autos eines sächsischen Staatsbetriebs betroffen. © EHL Media

Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr in die Tieckstraße zur Niederlassung des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements gerufen.

Der Grund: zwei vollelektrische VW ID.4 standen in Flammen.

Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Trotzdem brannten die beiden betroffenen Autos vollständig aus. Ein danebenstehender Mitsubishi Outlander wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt, erklärte die Polizei.

Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und setzt zur Aufklärung auch einen Kriminaltechniker ein.