Schon wieder E-Autos in Flammen: Kriminaltechnik klärt Umstände
Leipzig - Zwei Elektroautos standen in der Nacht zu Samstag lichterloh in Flammen. Die Polizei ermittelt in der Leipziger Südvorstadt erneut wegen Brandstiftung.
Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr in die Tieckstraße zur Niederlassung des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements gerufen.
Der Grund: zwei vollelektrische VW ID.4 standen in Flammen.
Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Trotzdem brannten die beiden betroffenen Autos vollständig aus. Ein danebenstehender Mitsubishi Outlander wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt, erklärte die Polizei.
Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und setzt zur Aufklärung auch einen Kriminaltechniker ein.
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In den Leipziger Stadtteilen Südvorstadt und Connewitz kommt es immer wieder zu Bränden von Fahrzeugen des Freistaats Sachsen sowie der Stadt Leipzig. Zuletzt brannten im April vier E-Autos der Leipziger Stadtwerke aus.
Erstmeldung vom 11. Juli, 9.46 Uhr. Aktualisiert um 13.39 Uhr.
Titelfoto: EHL Media