SEK-Einsatz in Leipzig: Terror-Nachbar versucht mit Flex in Wohnungen einzudringen!

Leipzig - SEK-Einsatz in einem Neubaukomplex in Leipzig. Nachdem eine Spezialeinheit der Polizei am Freitag dort einen Mann in seiner Wohnung überwältigt hatte, sprach nun ein Augenzeuge über die Vorgänge in der Margaretha-Rothe-Straße 30 und dem Terror, dem die Anwohner seit einigen Wochen ausgesetzt sind. Der schockierende Höhepunkt war schließlich erreicht, als der Mann mit einer Flex versuchte, in die Wohnung seiner Nachbarn einzudringen.