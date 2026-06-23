Eingetretene Tür bringt Polizei auf Plan: Beamte finden gestohlenes Motorrad

Schkeuditz - Dieser Auftritt ging mächtig nach hinten los: Als sich ein 42-Jähriger am Wochenende Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Schkeuditz verschaffte und dafür die Tür eintrat, brachte das nicht nur die Polizei auf den Plan, sondern ihm auch noch Ermittlungen wegen gleich mehrerer Vergehen ein.

Der ungebetene Gast (42) war mit einem Cross-Motorrad vorgefahren. Wie sich später herausstellte, war dieses als gestohlen gemeldet. (Symbolfoto) © julioricco/123RF

Denn wie sich im Zuge der anschließenden Ermittlungen ergab, war der ungebetene Gast zudem auch noch mit einem gestohlenen Motorrad unterwegs, für das er nicht einmal einen gültigen Führerschein hatte.

Die Beamten, die dem Mann auf die Schliche kamen, wurden zunächst jedoch lediglich wegen der eingetretenen Tür an die Oststraße gerufen. Während sie die Sachbeschädigung aufnahmen, hatten Zeugen auf den mutmaßlichen Täter hingewiesen, der sich aufgrund der hinzugezogenen Polizei im Umfeld einiger angrenzender Garagen versteckt hielt.

Die Gesetzeshüter stellten den 42-Jährigen, bemerkten dabei auch die KTM, mit der er zuvor vor dem Mehrfamilienhaus vorgefahren war.

Als die Beamten den Türtreter anschließend genauer überprüften, stellten sie gleich mehrere Vergehen fest. So verfügte der Möchtegern-Biker nicht über einen gültigen Führerschein für die Maschine. Darüber hinaus war diese auch noch als gestohlen gemeldet und hatte falsche Kennzeichen angebracht.

Die KTM wurde daraufhin sichergestellt. Wie der 42-Jährige in deren Besitz kam, ist nun Teil der Ermittlungen.