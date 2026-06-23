Polizei muss einschreiten: Jugendliche gehen in Linienbus aufeinander los

Leipzig - Die beschauliche Einfamilienhausgegend um die Gerhard-Ellrodt-Straße im Leipziger Stadtteil Großzschocher ist am Montagabend zum Schauplatz eines Polizeieinsatzes geworden.

Fahrzeuge der Polizei an dem Linienbus, in dem es am Montagabend zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Dienstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, hatte ein Busfahrer der Leipziger Verkehrsbetriebe gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass gleich mehrere Jugendliche in seinem Gefährt aneinander gerieten.

Die Teenager sollen sich eine handfeste Auseinandersetzung geliefert haben. Wie genau es dazu kam, war zunächst noch unklar.

Beamte der Polizei eilten zu dem Bus, der schließlich im Weidenweg, an der Ecke Gerhard-Ellrodt-Straße gehalten hatte und beendeten die Schlägerei. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich etwa zehn bis 15 Personen innerhalb und außerhalb des Busses aufgehalten haben.

Die Polizei nahm zwei Anzeigen wegen Körperverletzung auf. In einem Fall so ein 17-jähriger aus Lettland von einem 24-jährigen Syrer leicht verletzt worden sein. Eine ärztliche Behandlung habe der Jugendliche nicht benötigt.