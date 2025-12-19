Tragödie hinter Gittern: Sie gab ihrem Freund den "Todeskuss" - doch JVA trägt Mitschuld

Leipzig - Ihr grenzenloser Leichtsinn hat sie den Lebensgefährten und drei kleinen Kindern den Vater gekostet. Im Prozess um den "Todeskuss" im Besucherraum der Justizvollzugsanstalt Leipzig ist Laura R. (24) am Donnerstag zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht gab dem Gefängnis-Personal eine Mitschuld an der Tragödie.

Laura R. (24) legte ein umfassendes Geständnis ab. Demnach hat ihr Freund sie zum Drogen-Schmuggel gezwungen. © Ralf Seegers

Laura ist das drittälteste von insgesamt 15 Geschwisterkindern einer Familie, die es wegen ihrer bemerkenswerten Größe vor einigen Jahren mehrfach ins Fernsehen geschafft hatte. Im Juni 2021 traf die Arbeitslose auf ihren Traummann - Mohamed R. (23), einen Flüchtling aus Tunesien. "Wir haben uns bei Aldi auf der Eisenbahnstraße kennengelernt", erzählte sie am Donnerstag.

Vier Jahre Beziehung schenkten drei Kindern das Leben. Doch die Drogenabhängigkeit des Nordafrikaners, der selbst mit Rauschgift dealte, beeinträchtigte zunehmend das Familienleben.

Mitte vorigen Jahres kam Mohamed wegen Drogenhandels in U-Haft. Doch auch hinter Gittern bestimmte der "Stoff" sein Leben. Er habe sie gezwungen, Drogen in den Knast zu schmuggeln, erzählte Laura vor Gericht. "Ich wollte es ihm ausreden, bin dann aber weich geworden." Am 2. Januar kam es zur verhängnisvollen Übergabe.

Als Besucherin schmuggelte Laura gleich drei mit Methamphetamin gefüllte Kugeln im Durchmesser von je zwei Zentimetern in ihrem Mund in den Besucherraum der JVA. Mit einem innigen Begrüßungskuss übergab sie die Drogenfracht ihrem Lebensgefährten.