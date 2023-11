20.11.2023 10:46 Verdächtiger versteckte sich in Auto: Polizei stoppt Schlägerei vor Leipziger Kneipe

Vor dem Kaffee Walter an der Georg-Schumann-Straße in Leipzig sollen am Sonntagabend mehrere Personen aneinandergeraten sein.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Vor dem "Kaffee Walter" an der Georg-Schumann-Straße in Leipzig sollen am Sonntagabend mehrere Personen aneinandergeraten sein. Eine mutmaßliche Schlägerei vor dem "Kaffee Walter" in Leipzig beschäftigt seit Sonntagabend die Polizei. © EHL Media/Sven Kunze Wie Polizeisprecherin Josephin Sader gegenüber TAG24 erklärte, hatte die Behörde gegen 18 Uhr Meldungen über eine Schlägerei vor der Kneipe erhalten. Mehrere Personen seien darin involviert gewesen. "Nach unseren bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei den unterschiedlichen Gruppen um Fußball-Anhänger", so Sader. Was genau sich während der Auseinandersetzung zutrug, ist derzeit noch unklar. Auch zu Verletzten konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. "Bisher liegen uns lediglich Infos über ein beschädigtes Auto vor." Nach Informationen von TAG24 war die Polizei mit fünf Fahrzeugen und etwa einem Dutzend Beamten zum Ort des Geschehens geeilt. Die meisten Personen waren daraufhin geflüchtet. Einen mutmaßlichen Verdächtigen konnten die Einsatzkräfte allerdings noch dingfest nehmen. Der Mann hatte sich in einem VW gegenüber der Kneipe versteckt. Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, fanden sie vor Ort noch einen mutmaßlichen Verdächtigen vor. Der Mann hatte sich in einem Auto vor den Polizisten versteckt. © EHL Media/Sven Kunze Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

