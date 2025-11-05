Verstoß gegen Waffengesetz: Polizei stürmt ICE wegen Handyhülle

Bitterfeld-Wolfen - Die Handyhülle einer ICE-Passagierin hat am Dienstag einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Bitterfeld ausgelöst.

Einsatzkräfte der Landespolizei und des Bundespolizeireviers Halle begaben sich nach dem Hinweis umgehend zum Hauptbahnhof Bitterfeld. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte, erhielt die Notfallleitstelle am Dienstag gegen 18.35 Uhr den Hinweis, dass eine Frau in einem Intercity-Express eine Schusswaffe mit sich führen soll.

Der Zug befand sich auf der Fahrt von Berlin in Richtung München.

Einsatzkräfte der Landespolizei und des Bundespolizeireviers Halle fuhren daraufhin umgehend, mit Blaulicht und Martinshorn, zum Hauptbahnhof Bitterfeld.

Dort sollte der ICE um 19.16 Uhr ankommen. Vor Ort eingetroffen räumten die Einsatzkräfte zunächst das Gleis, bevor sie den Zug betraten.