Wieder brennende Autos in der Südvorstadt!

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In der Nacht zum Samstag wurden in der Leipziger Südvorstadt vermutlich erneut Autos angezündet. Die Polizei ermittelt.

Von Michi Heymann

Leipzig - Die Polizei ermittelt in der Leipziger Südvorstadt erneut wegen Brandstiftung, nachdem in der Nacht zum Samstag drei Autos eines sächsischen Staatsbetriebs zerstört wurden.

In der Leipziger Südvorstadt hat es in der Nacht zum Samstag erneut gebrannt. Wieder waren E-Autos eines sächsischen Staatsbetriebs betroffen.
In der Leipziger Südvorstadt hat es in der Nacht zum Samstag erneut gebrannt. Wieder waren E-Autos eines sächsischen Staatsbetriebs betroffen.  © EHL Media

Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr in die Tieckstraße zur Niederlassung des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements gerufen, weil ein vollelektrisches Auto sowie zwei Hybridfahrzeuge in Flammen standen.

Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden.

Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

Zwei Fahrzeuge sind komplett ausgebrannt. Ein drittes Auto wurde durch das Feuer schwer beschädigt.
Zwei Fahrzeuge sind komplett ausgebrannt. Ein drittes Auto wurde durch das Feuer schwer beschädigt.  © EHL Media
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In den Leipziger Stadtteilen Südvorstadt und Connewitz kommt es immer wieder zu Bränden von Fahrzeugen des Freistaats Sachsen sowie der Stadt Leipzig. Zuletzt brannten im April vier E-Autos der Leipziger Stadtwerke aus.

Titelfoto: EHL Media

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