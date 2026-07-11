Wieder brennende Autos in der Südvorstadt!

Leipzig - Die Polizei ermittelt in der Leipziger Südvorstadt erneut wegen Brandstiftung, nachdem in der Nacht zum Samstag drei Autos eines sächsischen Staatsbetriebs zerstört wurden.

In der Leipziger Südvorstadt hat es in der Nacht zum Samstag erneut gebrannt. Wieder waren E-Autos eines sächsischen Staatsbetriebs betroffen. © EHL Media

Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr in die Tieckstraße zur Niederlassung des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements gerufen, weil ein vollelektrisches Auto sowie zwei Hybridfahrzeuge in Flammen standen.

Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden.

Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.