Wieder brennende Autos in der Südvorstadt!
Leipzig - Die Polizei ermittelt in der Leipziger Südvorstadt erneut wegen Brandstiftung, nachdem in der Nacht zum Samstag drei Autos eines sächsischen Staatsbetriebs zerstört wurden.
Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr in die Tieckstraße zur Niederlassung des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements gerufen, weil ein vollelektrisches Auto sowie zwei Hybridfahrzeuge in Flammen standen.
Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden.
Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.
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In den Leipziger Stadtteilen Südvorstadt und Connewitz kommt es immer wieder zu Bränden von Fahrzeugen des Freistaats Sachsen sowie der Stadt Leipzig. Zuletzt brannten im April vier E-Autos der Leipziger Stadtwerke aus.
Titelfoto: EHL Media