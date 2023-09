Der Sommer ist zurück: In diesen Leipziger Freibädern gibt's noch Abkühlung

Leipzig - Sonnenanbeter, Wasserratten und Badenixen können sich freuen: Mit vorhergesagten Temperaturen von bis zu 31 Grad (!) ist der Sommer nach Sachsen zurückgekehrt - und zwei Freibäder laden in Leipzig noch zum Schwimmen, Planschen und Abkühlen ein.

Abkühlung gefällig? Das Leipziger Schreberbad hat noch bis Sonntag geöffnet. © Lukas Schulze/dpa-Zentralbild-Zentralbild/dpa

Viele dürften angesichts der eher herbstlich anmutenden Regentage im August schon mit dem Sommer abgeschlossen und die Badesachen im Schrank verstaut haben - doch bei der angesagten Hitze wird sich der eine oder andere wohl doch wieder nach einem Sprung ins kühle Nass sehnen.

Wie die Leipziger Gruppe mitteilte, haben die Messestadt-Bewohner dafür noch bis einschließlich Sonntag die Wahl zwischen Schreberbad und Sommerbad Südost.

Während die Schwimmbecken an der Schreberstraße täglich zwischen 9 und 19 Uhr - am Donnerstag sogar schon ab 7 Uhr - Badegäste begrüßen, öffnet das Freibad an der Oststraße täglich von 14 bis 19 Uhr seine Tore.

"Die übrigen Freibäder haben die diesjährige Saison bereits beendet. Das Personal wechselt nun wieder in die Schwimmhallen, die wieder in den üblichen Turnus zurückkehren", hieß es weiter.