Die Gerüste sind weg! Neues Leipziger Ostforum erstmals vollständig enthüllt

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Das neue Ostforum an der Prager Straße ist nach langer Bauzeit erstmals vollständig sichtbar.

Von Annika Rank

Leipzig - Das neue Ostforum an der Prager Straße in Leipzig ist nach langer Bauzeit erstmals vollständig sichtbar.

Die Fassade des Ostforums ist erstmals vollständig sichtbar.
Die Fassade des Ostforums ist erstmals vollständig sichtbar.  © Adler Properties GmbH

Nachdem im Oktober vergangenen Jahres bereits eine ALDI-Filiale im Untergeschoss des Gebäudes eröffnen konnte, soll nun auch bald die Wohnungsvermietung vorangetrieben werden, so die verantwortliche Adler Group am Mittwoch.

Das Ostforum besteht demnach aus insgesamt drei Gebäuden mit rund 15.300 Quadratmetern Gesamtmietfläche. Neben ALDI hat das Beratungsunternehmen Deloitte einen Großteil der gewerblichen Fläche angemietet, aktuell werden noch weitere Interessenten gesucht.

Die zukünftigen Mieter dürfen sich unter anderem auf eine zweigeschossige Tiefgarage mit 183 Stellplätzen freuen. Perspektivisch soll das Ostforum Büroflächen, Einzelhandel, Gastronomie und modernen Wohnraum miteinander vereinen.

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Die Architekten des Büros Hohmuth + Trappe wollten nach eigenen Angaben ein Gebäudeensemble "mit hoher Präsenz" schaffen, "das sich bewusst von der Umgebung absetzt und eine Landmark-artige Wirkung entfaltet".

Die Gerüste wurden endlich zurückgebaut.
Die Gerüste wurden endlich zurückgebaut.  © Adler Properties GmbH
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"Entscheidend ist die Kombination aus Lage, Sichtbarkeit und flexibler Nutzbarkeit", erklärte Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der ADLER Group. Das Projekt soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Titelfoto: Adler Properties GmbH

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