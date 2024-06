Unser EM-Stadion in Leipzig: Eigentlich sollte es an diesem berühmten Ort stehen

Leipzig - Als eines von zehn Stadien zählt die Red Bull Arena zu den Austragungsorten der anstehenden Fußball-EM in Deutschland. Der heute von RB Leipzig genutzte Spielort ist schwer geschichtsträchtig. Und sollte ursprünglich an einer ganz anderen Stelle errichtet werden.

Besonders für seine Turn- und Sportfeste war das alte Leipziger Zentralstadion bekannt. © imago/imagebroker

Leipzig ist nicht nur Messe-, sondern auch Sportstadt durch und durch. 1900 wurde hier der Deutsche Fußball-Bund (DFB), heute weltweit größter nationaler Sportfachverband, gegründet. 1902 wurde der VfB Leipzig erster Deutscher Meister. Auch für Turnveranstaltungen war Leipzig weltweit bekannt.

"Du hattest nicht viel. Was du hattest in der DDR, war der Sport", sagt Perry Bräutigam (61) in der MDR-Sendung "Der Osten - Entdecke wo du lebst". "Damit haben wir uns als DDR definiert. Ansonsten hatten wir weltweit keine Anerkennung", so der DDR-Nationaltorhüter, der der heutige Klub-Repräsentant von RB Leipzig ist.

Das Zentralstadion, erbaut von 180.000 Freiwilligen aus den Kriegstrümmern der Stadt und 1956 fertiggestellt nach nur 15 Monaten Bauzeit, sollte einst gar nicht am heutigen Elsterflutbecken entstehen. Denn eigentlich war ein nationales Stadion vor dem Völkerschlachtdenkmal geplant, weiß Dr. Gerlinde Rohr vom Förderverein Sächsisches Sportmuseum Leipzig.

Als "Stadion der Hunderttausend" bezeichnete DDR-Staatsoberhaupt Walter Ulbricht (†1973) die Stätte, in der zwei Wochen nach der offiziellen Eröffnung - es standen sich Ungarn-Meister Honved Budapest und DDR-Meister SC Wismut Karl-Marx-Stadt gegenüber - nun das heutige Chemnitz gegen West-Macht 1. FC Kaiserslautern spielte. Vor wahrscheinlich bis zu 120.000 Zuschauern, die ein Jahrhunderttor per Hacke von Fritz Walter (†2002) sahen.