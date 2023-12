Große Namen in Leipzig: Diese Top-Teams kommen zur EM nach Sachsen

Leipzig/Hamburg - Kurz nach der Auslosung der sechs Gruppen der Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht auch fest, welche Partien in Leipzig stattfinden. Und das sind echte Kracher!

Drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale werden in der Leipziger Red Bull Arena ausgetragen. © IMAGO/motivio

Die Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie hätte kaum besser für die Messestadt verlaufen können.

Denn im kommenden Sommer werden der amtierende Europameister Italien, der aktuelle Vize-Weltmeister Frankreich und der unterlegene WM-Finalist von 2018, Kroatien, sowie 2016-Europameister Portugal und der Vize-Weltmeister von 2010, die Niederlande, nach Leipzig kommen!

Konkret werden folgende Begegnungen in der Red Bull Arena ausgetragen:

Dienstag, 18. Juni: Portugal-Tschechien am 1. Gruppenspieltag



am 1. Gruppenspieltag Freitag, 21. Juni: Niederlande-Frankreich am 2. Gruppenspieltag



am 2. Gruppenspieltag Montag, 24. Juni: Kroatien-Italien am 3. Gruppenspieltag



Weiterhin findet am Dienstag, den 2. Juli, ein Achtelfinale in der sächsischen Metropole statt. Es werden sich der Sieger der Gruppe D (Playoff-Sieger A, Niederlande, Österreich oder Frankreich) und der Zweite der Gruppe F (Türkei, Playoff-Sieger C, Portugal oder Tschechien) gegenüberstehen.