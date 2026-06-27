Drastische Maßnahme wegen Hitze: LVB stellen Tram-Betrieb bis Mitternacht ein

Leipzig - Aufgrund der Wetterverhältnisse löst sich an vielen Stellen der Asphalt in der Messestadt, während auch die Klimaanlagen an ihre Grenzen kommen. Nun reagieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit einer drastischen Maßnahme.

An vielen Stellen löst sich das Bitumen aufgrund der großen Hitze. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

"Aufgrund der Wetterverhältnisse und Asphaltablösungen ist kein Linienverkehr mehr möglich", teilten die LVB mit. Demnach wird der Betrieb sämtlicher Straßenbahnlinien bis 23.59 Uhr eingestellt.

"Die netzweite Infrastruktur ist aktuell nicht mehr sicher zu befahren", erklärte der für die Technik zuständige LVB-Geschäftsführer, Toralf Müller wenig später. "Die Sicherheit unserer Fahrgäste geht absolut vor, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

Aktuell arbeite man daran, einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einzurichten, hieß es.

Fahrgäste müssten jedoch mit erheblichen Einschränkungen und Verspätungen rechnen.