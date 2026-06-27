Drastische Maßnahme wegen Hitze: LVB stellen Tram-Betrieb bis Mitternacht ein
Leipzig - Aufgrund der Wetterverhältnisse löst sich an vielen Stellen der Asphalt in der Messestadt, während auch die Klimaanlagen an ihre Grenzen kommen. Nun reagieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit einer drastischen Maßnahme.
"Aufgrund der Wetterverhältnisse und Asphaltablösungen ist kein Linienverkehr mehr möglich", teilten die LVB mit. Demnach wird der Betrieb sämtlicher Straßenbahnlinien bis 23.59 Uhr eingestellt.
"Die netzweite Infrastruktur ist aktuell nicht mehr sicher zu befahren", erklärte der für die Technik zuständige LVB-Geschäftsführer, Toralf Müller wenig später. "Die Sicherheit unserer Fahrgäste geht absolut vor, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."
Aktuell arbeite man daran, einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einzurichten, hieß es.
Fahrgäste müssten jedoch mit erheblichen Einschränkungen und Verspätungen rechnen.
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Hitzeschäden an Schienen und Weichen
Wer heute die Schienen der Straßenbahn am Leipziger Hauptbahnhof oder am Augustusplatz überquert hat, dem ist vielleicht eine schwarze, kaugummiartige Masse am Schuh kleben geblieben.
"Die außergewöhnlich hohen Lufttemperaturen haben an Schlüsselstellen im Netz dafür gesorgt, dass flüssig gewordene Fugengussmasse in Weichen und Schienen lief beziehungsweise verklumpte", erklärten die Verkehrsbetriebe am Abend.
Für eine Ursachenforschung sei es aktuell noch zu früh, sagte Geschäftsführer Müller. Aktuell prüfen die LVB, wie schwer das Netz betroffen ist. Man wollte zeitnah über alle weiteren Entwicklungen informieren, hieß es.
Titelfoto: TAG24/Jan-Gerrit Vahl