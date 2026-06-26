Sachsens erster Coolblue-Store in Leipzig eröffnet: Darauf können sich Kunden freuen

Leipzig - Am Freitagmorgen war es endlich so weit und Sachsens erster Coolblue-Store eröffnete in der Leipziger Innenstadt.

Der Coolblue-Store hat ab sofort geöffnet. © Coolblue

Das niederländische Elektronik-Geschäft schloss am Freitag erstmals um 10 Uhr seine Türen mitten auf der Grimmaischen Straße auf.

Gemeinsam mit seinen rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfing Country Manager Urs Möller die ersten Kundinnen und Kunden.

Gäste können in dem zweistöckigen, rund 1800 Quadratmeter großen Standort ab sofort eine ordentliche Bandbreite an Elektronik und Haushaltsgeräten entdecken und diese sogar direkt vor Ort testen und durchprobieren.

In allen acht Produktwelten kann direkt bei den Beraterinnen und Beratern bezahlt werden, um langes Anstehen an der Kasse zu vermeiden - kostenloser Kaffee und Tee inklusive.

"Leipzig ist ein wirtschaftlich starker Standort mit einer lebendigen Innenstadt und einem breiten Einzugsgebiet. Mit unserem ersten Store in Sachsen möchten wir genau hier präsent sein und noch näher an unsere Kundinnen und Kunden in der Region rücken", erklärt Urs Möller.