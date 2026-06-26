Grapscher im Freibad: Wie steht es um die Sicherheit in unseren Schwimmbecken?

Leipzig - Heiß? Freibad! Doch fehlende Deutschkenntnisse, sexuelle Übergriffe oder zwischenmenschliche Konflikte machen die "coolen" Orte derzeit zu Hotspots von Diskussionen um die Sicherheit.

Badleiterin Antje Silber (57) muss in ihrem Freibad immer häufiger mit Badegästen diskutieren, die meinen, sich nicht an die Hausordnung halten zu müssen. © Sebastian Willnow/dpa

Die Palette von Konflikten ist breit: Ist das Becken voll oder die begehrtesten Schattenplätze auf der Liegewiese belegt, kann es schon mal zum Streit kommen.

Immer häufiger fange das Gegenüber an zu diskutieren, wolle nicht akzeptieren, dass bestimmte Dinge nicht erlaubt sind, sagt Antje Silber (57), Badleiterin im Leipziger Stadtteil Schleußig. "Da geht es zum Beispiel um im Wasser essen, durch die Hecke laufen, die Rutsche falsch herum hochklettern oder Kinder nicht ausreichend beaufsichtigen."

Genau diese Uneinsichtigkeit war es vermutlich, die am vergangenen Sonntag in Weinböhla (Kreis Meißen) zu einem Streit zwischen zwei Badegästen und vier Mitarbeitern führte. Die Polizei ermittelt seitdem in mehreren Verfahren wegen gegenseitigen gefährlichen Körperverletzungen.

Auch sexuelle Übergriffe ploppen regelmäßig in den Nachrichten auf. Ein Beispiel von mehreren aus den vergangenen Tagen: In einem Bad in Schwäbisch-Gmünd (Baden-Württemberg) soll ein 21-Jähriger mehrere Mädchen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren angetatscht haben. Der Mann hat inzwischen ein richterlich verfügtes, generelles Freibadverbot.