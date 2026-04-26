Trotz 15.000 Besuchen im Monat: Aus für Leipzigs bekanntesten Tauschschrank

Leipzig - Der Tauschschrank im Lene-Voigt-Park in Reudnitz soll bis Ende April verschwinden. Für das Areal gibt es bereits andere Pläne. Trotz Brandanschlägen und Vermüllung spricht der Initiator von einem Erfolg.

"Lenes Tauscho" soll bis Ende April verschwinden. Auf dem Grundstück in und um den ehemaligen Ringlokschuppen ist der neue Standort der Wolfgang-Mutzeck-Schule, eine Einrichtung der BBW-Leipzig-Gruppe, geplant. © Lutz Brose

"Lenes Tauscho hat bestens funktioniert und sein Ziel erreicht: Die vor Errichtung des Schranks laufende rege Tauschkultur am Standort durch passende Infrastruktur in bessere Bahnen zu leiten", so Initiator Aaron Krautheim gegenüber Tag24. "Der Ort wurde vor dem Schrank zum Tauschen verwendet und wird auch weiterhin dafür genutzt werden. Auch ohne den Schrank."

Viereinhalb Jahre stand Leipzigs wohl bekanntester Tauschschrank auf dem Gelände des ehemaligen Ringlokschuppens im Osten des Lene-Voigt-Parks. Zwar sorgten Brandanschläge und Vermüllung zuletzt für Kritik an dem Projekt. Für viele galt der "Tauscho" jedoch als Zentrum des Parks.

Laut den Initiatoren sollen sich nirgendwo sonst in der Grünanlage mehr Menschen getroffen haben. "Wir haben keine genauen Zahlen dazu, haben keine Erhebung gemacht. Die letzte Zählung war im Rahmen einer Bachelorarbeit von 2022. Diese zählte circa 500-600 Personen pro Tag", berichtete Krautheim.

Auf einen Monat gerechnet seien dies etwa 15.000 Menschen am Schrank. "Damit sicherlich der am stärksten frequentierte Schrank in Leipzig."