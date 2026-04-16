Energetisch topp: Leipziger Süden erhält neues Wohnquartier

Leipzig - Schräg gegenüber der Deutschen Nationalbibliothek im Leipziger Süden rücken bald die Bagger an. Hier will der Projektentwickler Instone Real Estate 207 energieeffiziente Wohnungen errichten. Ein 18-Geschosser kommt später hinzu. Zielgruppen sind Familien, Paare, Singles oder Kapitalanleger.

Noch ist abseits der Baugrube nicht viel zu sehen, doch in den kommenden Jahren soll auf dieser Fläche an der Semmelweisstraße, nahe der Nationalbibliothek, ein neues Quartier entstehen. © Anke Brod

Als Erstes werden in der Semmelweisstraße 9 drei Achtgeschosser hochgezogen. Noch sind die Ausmaße des neuen Quartiers hinter den Absperrgittern der lang gezogenen Baugrube lediglich erahnbar. Bald aber geht es los: Instone verkündete diese Woche den offiziellen Start für sein neuestes Leipziger Baby namens "Stadtlicht".

Der Verkauf der Eigentumswohnungen habe begonnen, erfuhr TAG24 von Niederlassungsleiterin Saidah Bojens. Die 31 bis 95 Quadratmeter großen Einheiten erfüllen demnach hohe Umweltstandards, wie etwa bei KfW-40-Häusern. Letztere sind hocheffiziente Gebäude, die nur 40 Prozent der Primärenergie eines herkömmlichen Vergleichobjekts verbrauchen.

Den künftigen Bewohnern entstehen somit niedrige Heizkosten durch Super-Dämmungen oder luftdichte Gebäudehüllen.

Das Grundstück umfasst gut 7200 Quadratmeter. Die Pläne für das neue Gebäude-Ensemble beinhalten unter anderem Photovoltaik auf begrünten Dächern, Luft-Wasser-Wärmepumpen sowie die Nutzung von Fernwärme. Jede Wohnung kommt perspektivisch zudem mit Balkon, Terrasse oder Loggia daher.