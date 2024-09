Es bleibt vorerst heiß in Leipzig! Wo Ihr Euch im September noch abkühlen könnt

Es soll vorerst heiß in Leipzig bleiben: Glücklicherweise haben in der Messestadt noch Freibäder geöffnet - und die Seen laden sowieso ein.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Eigentlich war am 1. September schon der meteorologische Herbstanfang - doch danach fühlt es sich in Leipzig aktuell so gar nicht an! So werden am heutigen Mittwoch laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts mehr als 30 Grad in Sachsen erwartet und auch in den kommenden Tagen könne es weiterhin heiß bleiben. Glücklicherweise haben in der Messestadt noch Freibäder geöffnet - und die Seen laden sowieso ein.

Das Schreberbad hat noch bis zum 15. September geöffnet. © Jan Woitas/dpa Wer kann, schnappt sich auch dieser Tage noch die Badesachen und macht sich auf den Weg zur Abkühlung im kalten Nass. Während das Sommerbad Schönefeld an der Volbedingstraße 39, das Sommerbad Südost an der Oststraße 173 und das Ökobad Lindenthal am Am Freibad 3 noch bis einschließlich Sonntag genossen werden können, dürfen sich Freibad-Fans zusätzlich über eine Saison-Verlängerung freuen, wie es von der Leipziger Gruppe hieß. So haben das Schreberbad an der Schreberstraße 15 und das Sommerbad Kleinzschocher an der Küchenholzallee 75 noch bis zum 15. September geöffnet - ab Montag dann täglich von 10 bis 19 Uhr. Es heißt also weiterhin: Sonnen, Schwimmen, Eis essen und Pommes genießen. Wer noch einmal im Kinderfreibecken "Robbe" im Arthur-Brettschneider-Park planschen will, muss jetzt allerdings schnell sein - dort ist nur noch bis Freitag (immer von 14 bis 19 Uhr) Badespaß angesagt und dann Schluss für dieses Jahr.

In um und Leipzig laden zahlreiche Badeseen zur Abkühlung ein. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Badeseen in und um Leipzig: Von FKK- bis Sandstrand