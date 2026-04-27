Plötzlich neue Kameras an mehr als 40 Stellen in Leipzig: Das steckt hinter der Aktion

Leipzig - Aktuell werden im Leipziger Stadtgebiet an rund 40 öffentlichen Plätzen Kameras installiert.

In Leipzig werden in den nächsten Tagen zahlreiche Kameras angebracht. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Mit den Kameras sollen aber keineswegs die Leipzigerinnen und Leipziger selbst, sondern vielmehr das jeweilige Verkehrsaufkommen an den einzelnen Orten gefilmt werden, so die Stadtverwaltung.

Am kommenden Montag, 4. Mai, werden dann den ganzen Tag über Verkehrssituationen mit Fußgängern, Fahrrädern bis hin zu Autos und Transportern registriert. Die rund 40 Zählstellen wurden vorab genau analysiert, sodass auch etwa baubedingte Umleitungen berücksichtigt werden können.

"Personenbezogene Merkmale sind dabei nicht erkennbar, weil lediglich eine schematische Auflösung gewählt wird", versichert die Stadt. "Die Aufnahmen werden zudem gelöscht, sobald die Verkehrserhebung ausgewertet ist."

Die nächste Zählung ist im Juni an weiteren 30 Orten in Leipzig vorgesehen. Jährlich werden zwischen 50 und 100 Zählungen von Mobilitäts- und Tiefbauamt durchgeführt.