Neue Bestattungsformen auf Leipzigs Friedhöfen: Dürfen bald Tiere mit ins Grab?

Leipzig - Kann man sich auf Leipzigs Friedhöfen bald gemeinsam mit der Asche seines geliebten Haustieres oder ohne Sarg beerdigen lassen? Die Grünen-Fraktion im Stadtrat fordert die Verwaltung auf , die entsprechenden Satzungen anzupassen, um "neue und vielfältige Bestattungsformen" zu ermöglichen.

Insgesamt geht der Trend in Sachsen seit Jahren weg von der traditionellen Erd- hin zur Feuerbestattung. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Hintergrund des Antrags ist eine Novelle des sächsischen Bestattungsgesetzes. Ende März hatte die Landesregierung den Entwurf gebilligt. Das aktuell gültige Gesetz wurde zuletzt 1994 angepasst.

Zukünftig will man vor allem die bisher strikte Sargpflicht lockern. Dadurch sollen bald auch Bestattungen im Tuch erlaubt sein, wie es etwa in muslimischen oder jüdischen Glaubensgemeinschaften häufig praktiziert wird.

Neu ist auch, dass man sich gemeinsam mit der Asche seines Haustieres beisetzen lassen darf. Hinzu kommen naturnahe Formen wie beispielsweise das Verstreuen auf eigens dafür vorgesehenen Friedhofsflächen, die Bestattung im Wurzelbereich von Bäumen auf einem Begräbnisplatz oder in Bestattungswäldern.

Auch die Voraussetzungen für die Anzucht von sogenannten Lebensbäumen sollen geschaffen werden. Dabei wird die Asche eines Verstorbenen mit Erde vermengt und zur Aufzucht eines Baumes verwendet, der dann auf dem Friedhof eingepflanzt wird.