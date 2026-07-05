Feuerwehreinsatz beim MDR: Schwelbrand bricht im Serverraum aus

Leipzig - In einem Serverraum im Sitz des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr eilten zum Ort des Geschehens.

Feuerwehr und Polizei am Sonntag auf dem Gelände des MDR. In der Zentrale des Senders ist es am Nachmittag zu einem Brand in einem Serverraum gekommen.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 erklärte, hatte gegen 13.56 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert.

"In einem Serverraum des MDR war es zu einem Schwelbrand gekommen", so der Sprecher. Betroffen war demnach Technik in dem besagten Raum.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr-Hauptwache, der Berufsfeuerwehren Süd und West sowie der Freiwilligen Feuerwehren Süd und Ost eilten umgehend zur Hilfe.

Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Wie TAG24 aus dem Polizei-Lagezentrum erfuhr, hatten Mitarbeiter des Rundfunks den Brand bereits mithilfe von Feuerlöschern gelöscht. "Verletzt wurde dabei niemand."