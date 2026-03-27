Anschlag auf Leipziger Bäckerei? Einbrecher hebeln Fenster auf und legen gleich zweimal Feuer
Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Nordwesten: Einbrecher sind am späten Donnerstagabend in eine Bäckerei eingedrungen und haben offenbar an mehreren Stellen Feuer gelegt.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.10 Uhr in die Lindenthaler Hauptstraße im Stadtteil Lindenthal gerufen: Die Bäckerei im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen.
Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber auf TAG24-Anfrage erklärte, sollen unbekannte Täter zuvor in die Räumlichkeiten eingedrungen sein, indem sie ein Fenster aufhebelten.
In der Bäckerei hätten sie daraufhin an zwei Stellen Feuer gelegt.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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Titelfoto: LeipzigFireFighter